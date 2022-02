Traurige Neuigkeiten von Paola Maria (28) und Sascha Koslowski (35). Die beiden YouTube-Stars sind bereits seit einigen Jahren verheiratet und sind Eltern von zwei kleinen Söhnen. Seit einigen Wochen gibt es allerdings Trennungsgerüchte rund um das Netz-Paar. Immerhin sprach Sascha vor Kurzem erst noch über eine Beziehungspause. Nun bestätigten die beiden Webstars allerdings die ursprünglichen Spekulationen: Paola Maria und Sascha haben sich tatsächlich getrennt!

"Wie ihr es im Titel schon sehen könnt, haben wir uns getrennt", fängt die 28-Jährige ihr neuestes YouTube-Video an. Das Noch-Ehepaar verkündet darin gemeinsam das Ehe-Aus. "Wir wollten es einfach mal gesagt haben, da wir für uns natürlich auch weitere Schritte gehen, wie zum Beispiel getrennt wohnen und so weiter und unser Fokus aktuell natürlich auf unseren Kindern liegt", erklärte Paola. Böses Blut gibt es zwischen den beiden allerdings nicht. "Wir sind und bleiben eine Familie. Wir bleiben ein Team", versichern sie. Daher werden ihre Fans den jeweils anderen auch weiterhin immer mal wieder in ihren Storys sehen.

Paola und Sascha hatten offenbar schon länger Probleme. "Wir beide hatten die letzten zwei Jahre immer wieder eine harte Zeit. Wir haben immer versucht, aus dieser Zeit das Beste zu machen, rauszukommen. Aber wir haben gemerkt, wir sind an einem Punkt, an dem wir das einfach nicht mehr schaffen", erklärte die Web-Beauty die traurigen Neuigkeiten.

