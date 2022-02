Dieses Anwesen hat seinen Preis. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben 2020 der Familie des Enkels von Queen Elizabeth II. (95) den Rücken gekehrt und sind die USA gezogen. In Montecito hat sich das Ehepaar eine hübsche Villa gekauft, die sich ganz schön sehen lassen kann. Doch dafür müssen die einstigen Royals nun blechen: So viel Steuern müssen Harry und Meghan für ihr Grundstück zahlen!

Wie Mirror nun herausfand, blüht den beiden eine fette Steuerrechnung für ihr Grundstück: Für den Zeitraum 2021-2022 müssen sie an den Bezirk Santa Barbara eine Gebühr von umgerechnet um die 122.000 Euro zahlen, die in zwei Raten erfolgt. Die Summe setzt sich aus dem Wert des Anwesens von Harry und Meghan zusammen. Was auf den ersten Blick nach hohen Steuern aussieht, dürfte für das Paar jedoch nicht allzu schlimm sein, wie ein Experte vermutet: "Die Rechnung ist eine riesige Summe, aber im Verhältnis zu ihrem Einkommen sind das Peanuts."

Ganz glücklich war die Familie in ihrer Villa jedoch zuletzt nicht. Denn trotz der luxuriösen Ausstattung samt neun Schlafzimmern, 16 Badezimmern und großem Garten wollen die Sussexes das Anwesen verkaufen. "Sie wollen in der Nachbarschaft oder in der Nähe bleiben. Sie sind nur nicht begeistert von dem Haus und der Lage", erklärte eine Quelle.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Meghan in London im November 2017

