In diesem Haus wollen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) anscheinend nicht alt werden. Der britische Royal und seine Frau setzten sich nach Montecito in den USA ab und kauften dort ein absolutes Traumhaus, um ihre beiden Kinder Archie Harrison (2) und Lilibet Diana großziehen. Doch so traumhaft ist die Villa nicht: Nun soll Harry und Meghans Haus wieder zum Verkauf stehen – wie kommt es dazu?

Trotz der luxuriösen Ausstattung – samt neun Schlafzimmern, 16 Badezimmern, einem Pool und großzügigem Außenbereich – fühlt sich das Ehepaar dort nicht wohl. Bunte fand die Gründe dafür heraus: Die Lage lässt ziemlich zu wünschen übrig. Denn das Anwesen befindet sich in einem Hochrisiko-Gebiet für Großbrände und Schlammlawinen, außerdem tummeln sich dort gern einmal Braunbären. Hinzu kommen die hohen Unterhaltungskosten der Villa: Circa 132.000 Euro müssen die Eltern für die Grundsteuern blechen – obendrauf kommen dann noch die Rechnungen für Heizkosten, Strom und Gartenpflege.

Verkauft wird das Haus jedoch nicht über einen klassischen Immobilienmakler, sondern es soll inoffiziell vermittelt werden, um die Aussteiger der britischen Monarchie vor neugierigen Blicken zu schützen. Derweil schauen sich Harry und Meghan nun nach neuen Objekten um. "Sie wollen in der Nachbarschaft oder in der Nähe bleiben. Sie sind nur nicht begeistert von dem Haus und der Lage", erklärte eine Quelle gegenüber Mirror.

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Salute to Freedom Gala 2021

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de