Bill Kaulitz (32) hat eine kleine Vorliebe! Der Tokio Hotel-Frontman quatscht wöchentlich mit seinem Bruder Tom (32) in deren gemeinsamen Podcast über Gott und die Welt. Aber auch zeitgenössische Themen sind da gern vertreten – als Bill nun die neueste Staffel vom Bachelor schaute, fiel ihm bei Dominik Stuckmann (30) etwas auf: Er findet den kleinen Sprachfehler von dem Rosenkavalier ziemlich niedlich!

In der neuesten Folge von dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprachen die beiden Zwillingsbrüder über komische Angewohnheiten. Dabei musste Bill offenbar auch an den Rosenkavalier denken! "Weißt du, was ich auch süß finde, [...] was der neue Bachelor macht?", fragte er Tom. Denn ihm ist ein kleiner Sprachfehler aufgefallen: "Und zwar hat der eine 'ch'- und 'sch'-Schwäche." So spricht er beispielsweise die Wörter "Kirche" und "Kirsche" falsch aus.

Doch negativ findet der gebürtige Magdeburger das keineswegs. "Das ist zum Beispiel eine kleine Ausspracheschwäche, die ich sehr attraktiv finde", gab Bill ehrlich zu, während sein Bruder sich ziemlich amüsierte.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Young ICONs Award in Berlin

RTL Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

