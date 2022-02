Bill Kaulitz (32) wurde einfach alles zu viel. Seit einigen Wochen wird in dem Haus des Musikers in Los Angeles renoviert. Von den Handwerkern erzählte der Blondschopf in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere lustige Geschichte. So verriet er beispielsweise, dass ein Facharbeiter sein Badezimmer gleich zu Beginn voll gestunken habe. Die Bauarbeiten in seinem Haus schlugen Bill nun allerdings mächtig aufs Gemüt.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte der Tokio Hotel-Frontmann von der vergangenen Woche. "Jetzt habe ich meine Türen geöffnet für Bauarbeiten, die völlig außer Kontrolle geraten sind", berichtete der 32-Jährige. Denn eigentlich hätten die Handwerker schon längst fertig sein sollen, doch die Arbeiten hätten sich wegen einiger Kleinigkeiten verlängert. Darüber sei Bill jedoch alles andere als glücklich. "Mein ganzes Haus ist von Dreck bedeckt. Überall ist Staub. [...] Ich habe das Gefühl, wir leben auf einer Baustelle", versicherte der "White Lies"-Interpret.

Eines Morgens sei es sogar so schlimm gewesen, dass er angefangen habe zu weinen. "Mir sind kurz vor Wut und vor Überforderung Tränen runtergelaufen. [...] Ich bin richtig überfordert mit dem Leben gewesen", erzählte der gebürtige Leipziger. Auch der Geruch nach anderen Menschen, körperlicher Arbeit, Staub und Baustelle störe ihn ungemein. "Das strengt mich physisch so an, weil es meinen Geist auch so anstrengt, dass ich richtig gerädert bin", gestand er.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2022

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio-Hotel-Frontmann

