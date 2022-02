Coupleontour verraten neue Schwangerschaftsdetails! Vor wenigen Wochen machten die beiden Webstars Ina und Vanessa offiziell, dass sie ein Kind erwarten. Letztere hatte sich mithilfe einer Samenspende künstlich befruchten lassen und hat inzwischen die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich. Auch wenn es bis zur Geburt noch ein paar Monate dauert, hat Vanessa schon einen kleinen Babybauch. Diesen zeigte sie nun auf einem neuen Foto.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Paar ein Bild, auf dem Vanessa ihren Babybauch in einer engen Hose und einem Crop-Top in Szene setzt. Dadurch ist deutlich zu erkennen, dass dieser schon leicht gewölbt ist. Ina steht daneben und legt liebevoll eine Hand darauf. In der anderen hält sie eine Mango. "Klein Bubu ist in dieser Woche so groß wie eine Mango (circa 25 Zentimeter) und wiegt ungefähr 300 Gramm", verrieten die beiden in der Bildunterschrift.

Der vergangene Monat sei für Vanessa von den Symptomen her sehr angenehm gewesen – im Gegensatz zur Anfangszeit. "Bei Vanessa geht es in der Schwangerschaft drunter und drüber", hatte ihre Ehefrau Ende Dezember gegenüber Promiflash erzählt.

