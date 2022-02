Tritt Aretha Franklins (✝76) Enkeltochter Grace in ihre Fußstapfen? Die 2018 verstorbene Sängerin erlangte Ende der 60er-Jahre weltweit Bekanntheit. Songs wie "Respect", "Jumpin' Jack Flash" oder "A Natural Woman" brachten der Musikerin den Titel "Queen of Soul" ein. Doch nun könnte Aretha Konkurrenz aus ihrer eigenen Familie bekommen. Ihre Enkelin Grace stellte jetzt ihr Gesangstalent bei American Idol unter Beweis.

"Ich denke, die Leute erwarten von mir, dass ich genauso singe wie sie. Aber ich bin eine eigenständige Künstlerin und ich habe meine eigene Stimme", stellte die 15-Jährige im Einspieler vor ihrem Auftritt klar. Mit den Songs "Killing Me Softly" und "Ain't No Way" versuchte Grace in der Folge vom Sonntag die Juroren Katy Perry (37), Lionel Richie (72) und Luke Bryan (45) von sich zu überzeugen. Gelungen ist ihr das jedoch nicht.

"Was wir jetzt brauchen, ist Zeit und etwas Arbeit", begründete Lionel seine Entscheidung. Der "All Night Long"-Interpret sei aber davon überzeugt, dass Grace das Zeug zu einer großartigen Sängerin habe. Sie müsse nur an ihrer Schüchternheit arbeiten und ihre Stimme noch ein wenig trainieren.

Anzeige

Getty Images Aretha Franklin, Sängerin

Anzeige

Instagram / gfranklin61 Grace Franklin, Enkelin von Aretha Franklin

Anzeige

Instagram / gfranklin61 Grace Franklin im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de