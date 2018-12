Ihr Tod hat die Welt in eine Schockstarre versetzt: Im August dieses Jahres verstarb Aretha Franklin (✝76) im Alter von 76 Jahren. Die “Queen of Soul” kämpfte seit 2010 gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vergessen wird die Ausnahmekünstlerin von ihren Fans aber nicht – und auch die Promis zollen der Sängerin immer wieder ihren Tribut. Jetzt meldete sich auch Demi Lovato (26) zu Wort: Sie teilte die letzte SMS, die sie von Aretha erhalten hat!

“Hi Demi, die glücklichsten Ferien! Aretha”, ist in der Nachricht von Aretha zu lesen, die Demi in ihrer Instagram-Story postete. Von ihr bedacht worden zu sein, scheint für die 26-Jährige bis heute offenbar eine große Ehre zu sein. “Ich kann noch immer nicht glauben, dass die ‘Queen of Soul’ mir heute vor einem Jahr geschrieben hat, um mir schöne Ferien zu wünschen. Wir vermissen dich, Queen”, kommentierte die Musikerin das Foto.

Nicht nur Demi ist ein großer Fan von Aretha. Auch ihre Musikerkollegin Kelly Clarkson (36) schwärmte erst kürzlich in der ABC-Rückblick-Sendung “2018: In Memoriam” von der verstorbenen “A Natural Woman”-Interpretin. Arethas Musik habe ihr dabei geholfen, ihre Schüchternheit abzulegen und aufzublühen. Die einstige American Idol-Gewinnerin habe sich als Kind nichts getraut – aus Angst sich zu blamieren.

Apega/WENN.com Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Getty Images Aretha Franklin, 2001

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images for Entertainment Weekly Kelly Clarkson bei einer Fragestunde von Entertainment Weekly in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de