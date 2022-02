Pikante Infos über den Tinder-Schwindler. Simon Leviev (31) erlangte Anfang Februar weltweite Bekanntheit: Eine Netflix-Doku deckte die kriminellen Machenschaften des Liebesbetrügers auf. Zahlreiche Frauen wurden von dem gebürtigen Israeli ausgenommen, nachdem er ihnen die große Liebe vorgegaukelt hatte. Seine ganze Betrugsmasche wurde dank des Films publik – und nun packt eine von Simons Verflossenen über sein Potenzial als Liebhaber aus.

"Er konnte im Schlafzimmer keinen einzigen Erfolg verbuchen. Er war ein totaler Flop. Ich musste ihm zeigen, wo es langgeht", offenbart Samantha Hales in einem Interview mit The Sun. Der Hochstapler besäße zwar eine Menge Charme, wenn es jedoch um Sex ging, sei er sehr kalt gewesen. "Er hatte keine Ahnung, was er tat", fasst die Britin Simons Fähigkeiten im Bett zusammen.

Ob Model Kate Konlin der 36-Jährigen zustimmt, ist unklar. Die Beauty ist derzeit mit dem Tinder-Schwindler liiert. Dass der 31-Jährige mehrere Frauen um ihr Geld gebracht habe, glaube sie nicht. "Mein Gott, wie kann jemand eine solche Fake-Geschichte erfinden", äußerte sie gegenüber Inside Edition.

Instagram / siimon_leviiev_official Simon Leviev, bekannt als Tinder-Schwindler

Instagram / siimon_leviiev_official Simon Leviev, Liebesbetrüger

Instagram / siimon_leviiev_official Kate Konlin und Simon Leviev, Instagram 2022

