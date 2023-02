Emotional missbraucht: Tinder-Schwindler-Ex Kate packt aus

Auch sie hat unter ihm gelitten. Simon Leviev (32) ist als Tindler-Schwindler weltweit bekannt geworden, weil er viele Frauen mit einer falschen Identität um jede Menge Geld gebracht hat. Trotzdem hatte er eine Frau an seiner Seite: Kate Konlin. Das Model glaubte den Frauen, die von Simon betrogen wurden, zunächst kein Wort. Doch inzwischen scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Kate packt nun über ihre ehemalige Beziehung aus.

"Er hat jede Frau, die sich gegen ihn ausgesprochen hat, als Lügnerin bezeichnet. Er will nicht, dass ich meine Geschichte des emotionalen Missbrauchs erzähle", erklärt das Model im Interview mit BBC. Zu Beginn war jedoch alles anders: "Am Anfang war unsere Beziehung eine Liebesbombe. Er war besessen von mir." Simon begleitete sie zu Model-Shootings und wartete, während sie arbeitete. Er putzte ihre Wohnung und schickte ihr lange und liebevolle Sprachnachrichten. Aber nach einer Weile begannen die Streitereien: Als er ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihr Gewicht und ihre Haut kritisierte, begann sie, ihr Selbstvertrauen zu verlieren. "Ich hatte das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen", sagt sie.

Die Auseinandersetzungen zwischen dem Paar wurden immer heftiger und am 29. März spitzte sich die Situation zu. "Ich sagte: 'Das war's, ich gehe. Ich halte es nicht mehr aus.' Ich fing an, meine Sachen zu packen", erzählt Kate. Der Streit sei handgreiflich geworden. Sie behauptet, er habe sie geschubst und sie habe sich an einer Stufe mit einer rauen Kante in den Fuß geschnitten: "Ich habe geblutet. Ich fühlte mich tot. Ich wollte mich umbringen."

Instagram / kate_konlin Kate Konlin, Instagram 2022

Instagram / simon___leviev_ Simon Leviev, Tinder-Schwindler

Instagram / kate_konlin Kate Konlin, Instagram 2022

