Nutzt sie seine Bekanntheit aus? Seit einigen Wochen sind Simon Leviev (31), besser bekannt als Tinder-Schwindler, und das Model Kate Konlin schon ein festes Paar. Obwohl Simon eine kriminelle Vergangenheit hat und zahlreiche Frauen um ihr Geld betrog, indem er ihnen Liebe vorgaukelte, scheint die gebürtige Ukrainerin das nicht zu stören. Sie steht offen zu ihrem durch eine Netflix-Doku bekannt gewordenen Freund. Gleichzeitig profitiert Kate von dem ganzen Trubel um ihren berühmten Liebhaber.

Am Mittwoch postete das Model in seiner Instagram-Story ein Video. Darin erklärte Kate, dass man sich nun persönliche Grußbotschaften von ihr auf der Plattform Cameo bestellen könne. "Ich kann es kaum erwarten, Geburtstagsglückwünsche für euch aufzunehmen", verkündete sie strahlend in die Kamera. Sie freue sich, das Leben ihrer Fans mit ihren Grußnachrichten farbenfroher zu machen.

Doch die Botschaften lässt sich die Beauty auch ordentlich was kosten: Ganze 51 Euro verlangt sie für eine persönliche Videobotschaft. Anscheinend versucht Kate aus dem Rummel um sich und ihren Partner Profit zu schlagen. Ihr Freund Simon tut es ihr übrigens gleich: Er verlangt von seinen Fans stolze 176 Euro für ein personalisiertes Video.

Instagram / kate_konlin Kate Konlin, Instagram 2022

Instagram / siimon_leviiev_official Kate Konlin und Simon Leviev, Instagram 2022

Instagram / kate_konlin Kate Konlin, Instagram 2022

