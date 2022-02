Geht es in Maren (29) und Tobias Wolfs Ehe wieder bergauf? Zwischen den Webstars hatte es bereits im vergangenen Sommer gekriselt. Danach hatte sich die Lage kurzzeitig verbessert – vor wenigen Wochen teilten sie ihren Fans jedoch mit, dass sie wieder in einer schwierigen Phase stecken. Sie hätten sich nur noch gestritten und seien deshalb zu dem Entschluss gekommen, eine Paartherapie zu machen. Diese scheint Erfolge zu zeigen: Tobias veröffentlichte nun einen süßen Familienschnappschuss aus dem Winterurlaub.

Auf Instagram postete Tobias ein Foto, auf dem er neben Maren steht, die ihren gemeinsamen Sohn Lyan (1) auf dem Arm hält. Beide lächeln ihn an und wirken sehr glücklich. In der Bildunterschrift verriet der YouTuber, dass der Kleine zum ersten Mal im Schnee gewesen sei: "Es tat uns so gut und wir hatten viel Spaß mit unserem kleinen Mann." In der Kommentarspalte meldete sich auch Maren zu Wort und schwärmte: "Ich liebe euch beide so."

Dass sich ihre Beziehungssituation wieder zu verbessern scheint, hatte Maren bereits angedeutet. Nach den ersten Eheberatungssitzungen erklärte sie in einem YouTube-Video: "Wenn ich so zurückschaue, weiß ich jetzt zum Beispiel auch, wie sehr ich Tobi eingeschränkt habe, wie ich das eigentlich gar nicht wollte."

Instagram / marenwolf Maren Wolf und ihr Sohn Lyan im Februar 2022

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Social-Media-Stars

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

