Maren (29) und Tobias Wolf haben noch immer mit Problemen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Vergangenen Herbst teilte das Paar seinen Fans mit, dass es zwischen ihnen kriselt. Die YouTuber nahmen sich zuvor eine längere Netz-Auszeit, um wieder mehr Zeit füreinander zu haben und an ihrer Beziehung zu arbeiten. Doch wie Maren und Tobias nun offenbarten, habe sich die Lage wieder verschlechtert, weshalb sie nun eine Paartherapie machen.

"Wir hatten eine Pause im Sommer auf YouTube und haben versucht, uns wieder zu finden. Es hat dann auch eine kurze Zeit geklappt, aber irgendwie ging es dann wieder bergab", gestand Maren in einem YouTube-Video. Vor allem in den vergangenen zwei Monaten habe sich die Situation stark verschlechtert. "Wir haben uns eigentlich nur noch angekeift", teilte die 29-Jährige mit. Für einen kurzen Moment habe das Paar sogar über eine Beziehungspause nachgedacht. "Maren hat dann gesagt: 'Ok, es gibt noch eine andere Option, und zwar holen wir uns professionelle Hilfe", ergänzte Tobias.

Auch wenn die beiden noch ganz am Anfang ihrer Eheberatung stehen, haben sie schon erste Erfolge erzielen können. "Wenn ich so zurückschaue, weiß ich jetzt zum Beispiel auch, wie sehr ich Tobi eingeschränkt habe, wie ich das eigentlich gar nicht wollte", erzählte Maren. Weitere Details möchte das Paar jedoch für sich behalten.

Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Maren und Tobias Wolf

Tobias und Maren Wolf im August 2021

