Die Schlagerwelt muss einen schweren Verlust verkraften. Oliver Frank feierte im Jahr 2020 noch sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Mit 22 Jahren entdeckte ein Talentscout den Schlagerstar – von da an ging es für den gebürtigen Göttinger in der Musikbranche bergauf. Zu seinen größten Hits zählt der Song "Italienische Sehnsucht". Zu seinem Bühnenjubiläum brachte der Sänger das Album "Lieblingsschlager" heraus, ohne zu wissen, dass es sein letztes sein würde. Jetzt ist Oliver verstorben.

Das teilte sein Management via Facebook mit. "Tief erschüttert und schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser langjähriger Künstler und Freund Oliver Frank am Freitag 25.02.2022 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist", hieß es in dem Beitrag. Oliver werde geliebt und vermisst werden, lauteten die rührenden Worte seines Teams. Der Künstler wurde nur 58 Jahre alt.

Der genaue Grund für Olivers Tod ist nicht bekannt. Im April 2020 hatte der 58-Jährige jedoch einen Herzinfarkt erlitten, woraufhin er im Krankenhaus behandelt werden musste. Auf seiner Facebook-Seite hatte Oliver noch kürzlich davon gesprochen, dass er sich erneut Untersuchungen in der Klinik habe unterziehen müssen.

Anzeige

TVNOW / ume gmbH Schlagerstar Oliver Frank auf der Bühne

Anzeige

TVNOW / ume gmbH Oliver Frank mit Flirt-Anwärterinnen Nanine und Martinha

Anzeige

ActionPress Oliver Frank, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de