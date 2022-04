Oliver Franck (46) verrät, was seine GZSZ-Figur zurück in den Kolle-Kiez führt. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Schauspieler wieder bei der beliebten Daily einsteigt. Sein Charakter Martin Ahrens sorgte in der Vergangenheit für viel Drama: Der Serienanwalt wandte häusliche Gewalt gegenüber seine Ex-Frau Nina (Maria Wedig, 38) an. Nachdem er damals dazu gedrängt worden war, Berlin zu verlassen, kehrt er nun zurück. Darsteller Oliver plauderte nun aus, was es mit Martins Rückkehr auf sich hat.

"Martin hat durch seine Aggressionen alles verloren. Erst den Job, dann die Wohnung, dann den Mut. So ist er auf der Straße und beim Alkohol gelandet", erzählte der 46-Jährige in einem Interview mit RTL. Seine Figur hoffe nun darauf, Hilfe von seiner Familie zu bekommen. Doch wie wird diese reagieren? "Wahrscheinlich eher negativ. Und das weiß er auch...", gab Oliver zu.

Der Schauspieler wünsche sich dennoch eine zweite Chance für seine Serienfigur. Er äußerte jedoch Zweifel, dass sein Charakter diese auch wirklich verdient. "Ob Martin wirklich ernsthaft versuchen möchte, wieder Kontakt zu seiner Familie aufzubauen oder ob er einen ganz eigenen Plan verfolgt und alle nur benutzen will...? Wer weiß das schon?", teaserte der Seriendarsteller an.

RTL Martin Ahrens (Oliver Franck) in einer GZSZ-Szene

RTL Oliver Franck als Martin Ahrens bei GZSZ

RTL Martin (Oliver Franck) und Toni Ahrens (Olivia Marei) bei GZSZ

