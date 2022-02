JoJo Siwa und ihre Mutter haben eine ganz besondere Bindung zueinander! Die Blondine zählt zu den erfolgreichsten TikTok-Sternchen weltweit – mit nur 18 Jahren durfte die Beauty schon an namhaften Formaten wie Dancing with the Stars teilnehmen. Ihre Mama Jessalynn (47) unterstützt sie dabei immer tatkräftig. Und auch generell ist ihre Mama für JoJo eine Person, die sie sehr wertschätzt!

Das Mama-Tochter-Duo stand gemeinsam für "Siwas Dance Pop Revolution" vor der Kamera – eine tolle Gelegenheit, um mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Während dieser Zeit unterstützten sich beide gegenseitig, wie sie People im Dezember verrieten. Besonders JoJo freute sich extrem über die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter: "Was ich am meisten an meiner Mutter bewundere, ist, dass sie nicht klein beigibt, wenn sie recht hat und wenn sie weiß, dass sie recht hat", schwärmte sie.

Auch Jessalynn schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Tochter. Sie habe auch noch eine Menge von ihr lernen dürfen – beispielsweise, dass man immer man selbst sein sollte. "Es ist wirklich cool, weil du unverblümt du selbst bist und die Leute wissen lässt, dass du real bist", freute sie sich stolz.

Instagram / jessalynnsiwa Jojo Siwa und ihre Mutter Jessalynn, November 2020

Getty Images Jessalynn und JoJo Siwa im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images JoJo Siwa bei den American Music Awards 2021

