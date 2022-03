Britney Spears (40) bekommt eine Menge Zuspruch! Seitdem die Sängerin sich vor wenigen Monaten aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien konnte, genießt sie ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen. Immer wieder teilt die Musikerin ziemlich nackte Fotos und Clips, um ihr selbstbestimmtes Leben zu zelebrieren. Erst kürzlich präsentierte Britney sich nackig am Strand – und begeisterte damit viele ihrer Promi-Fans!

Britney hatte sich textilfrei am Strand in Szene gesetzt – nur wenige Stellen zensierte sie mit Emojis. Paris Hilton (41) feuerte die "Toxic"-Interpretin mit den Worten "Das ist heiß" in der Kommentarspalte des Instagram-Posts an und auch das Model Bella Hadid (25) gab der 40-Jährigen Rückendeckung: "Slay!"

Jedoch gab es auch viele negative Reaktionen auf Britneys Nackt-Post. "Britney, vergiss nicht, dass du Kinder hast. Meinst du wirklich, dass deine Söhne das sehen wollen?" oder "Ich unterstütze sie eigentlich, aber das ist echt besorgniserregend", schrieben einige Fans darunter. Wie findet ihr den Strand-Post von Britney? Stimmt ab!

Instagram / parishilton Paris Hilton, Unternehmerin

Getty Images Bella Hadid, Model

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

