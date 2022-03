Britney Spears (40) kann es einfach nicht lassen. Vergangenen Herbst erreichte die Sängerin vor Gericht, dass ihre 13-jährige Vormundschaft beendet wird. Seither lässt die Pop-Prinzessin im Netz regelmäßig die Hüllen fallen. Die zweifache Mutter scheint mit den aufreizenden Fotos ihre neu gewonnene Freiheit zu feiern. Auch jetzt beglückte Britney ihre Fans wieder mit freizügigen Schnappschüssen auf Social Media und rekelte sich dafür im Sand.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige mehrere Bilder, auf denen sie sich komplett nackt zeigte. Voller Freude lächelt die "Toxic"-Interpretin in die Kamera, während sie auf manchen der Aufnahmen ihre Brüste mit den Händen bedeckt. Auf anderen Fotos stellt Britney ihren blanken Körper zur Schau – einzig und allein ihre intimsten Stellen verhüllte sie mit Diamanten-Emojis. In dem Clip hingegen trägt die Mutter zweier Söhne einen knappen Slip, während sie sich am Strand rekelt.

Die Anhänger der Musikerin sind begeistert. Doch auch viele Kritiker melden sich unter Britneys aufreizenden Beiträgen zu Wort. "Bin ich die Einzige, die sich fragt, was hier los ist?", kommentierte eine aufgebrachte Followerin. "Hör auf damit! Du musst das nicht tun", schrieb ein weiterer besorgter Fan.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Februar 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

