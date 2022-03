Bandeln Selina und Mario etwa miteinander an? Bei Hochzeit auf den ersten Blick heiratete die Aachenerin ihren Noch-Ehemann Michael, ohne ihn vorher gekannt zu haben. Doch nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung des Staffelfinales trennte sich das Paar. Auch für Mario lief es mit seiner TV-Ehe nicht besser. Zuletzt verbrachten die beiden Kuppelshow-Teilnehmer ein paar gemeinsame Tage in Frankfurt und sorgten damit für Liebesgerüchte. Nun verriet Selina, was wirklich zwischen ihr und Mario läuft.

"Also es ist kein Geheimnis: Wir sind kein Paar, wir werden auch kein Paar", stellte die TV-Bekanntheit in einem Instagram-Livestream von Aron Schweizer klar. Sie und der Landshuter seien einfach nur sehr gute Freunde. "Über die Staffel hat man sich natürlich irgendwo lieben gelernt – auf platonische Art und Weise", erklärte die gelernte Augenoptikerin. Zudem klärte sie ihr Fans über ihren derzeitigen Beziehungsstatus auf: "Ich bin aktuell mit gar keinem zusammen."

Wie sie im Januar in einem Instagram-Livestream ausplauderte, könne sich die Aachenerin allerdings vorstellen, erneut den Bund der Ehe einzugehen. "Wenn es der Richtige wäre, würde ich noch mal heiraten, aber die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen", erzählte Selina.

Instagram / mario.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mario und Selina in Frankfurt

Instagram / selina_hadeb8 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Selina im Januar 2022

Instagram / selina_hadeb8 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Selina in Frankfurt

