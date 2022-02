Auf diesen Moment haben viele Fans gespannt gewartet: Bei Prominent getrennt sind Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25) wieder aufeinandergetroffen! Am Dienstag wurde die Auftaktfolge der neuen Show ausgestrahlt – unter anderem mit den ehemaligen Bachelor-Stars. Wie erwartet war die Stimmung zwischen den beiden Verflossenen nach ihrem öffentlichen Rosenkrieg äußerst unterkühlt: Serkan hat Carina bei der ersten Begegnung nicht einmal begrüßt und einfach ignoriert. Das fand seine jetzige Partnerin Samira Klampfl (28) ein bisschen daneben...

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira und Serkan in Paradise" erzählte der 28-Jährige jetzt, dass ihn einige schockierte Fan-Nachrichten erreicht hätten, weil er Carina bei "Prominent getrennt" nicht willkommen geheißen hat. Daraufhin warf Samira ein: "Das stimmt aber, Schatz. Ein kurzes 'Hallo' wäre schon gegangen!" Doch Serkan ließ sich nicht umstimmen: "Nee, das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich weiß, was Sache war – sie hatte keine Begrüßung von mir verdient", betonte der Influencer.

Wie war es denn für die Schwangere, den Vater ihres Babys wieder zusammen mit seiner Ex zu sehen? "Das Härteste an 'Prominent getrennt' war, dass Serkan weg war und ich keinen Kontakt zu ihm hatte. Das ist ja üblich bei solchen Produktionen, dass einem das Handy abgenommen wird", erklärte Samira. "Ihn mit Carina zu sehen, ja... So wie ich die beiden gesehen habe, war es überhaupt nicht schlimm. Da war ja Gott sei Dank keine Dynamik."

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2022

