Muss Jonathan Rhys Meyers (44) etwa doch nicht ins Gefängnis? Im November 2020 sorgte der Schauspieler – nicht das erste Mal – wegen seiner Alkoholsucht für Schlagzeilen. Der "The Tudors"-Darsteller war unter starkem Alkoholeinfluss in einen Autounfall in Malibu verwickelt. Daraufhin wurde der gebürtige Ire damals in Gewahrsam genommen und angeklagt. Nun wurde bekannt, dass Jonathan in dem Prozess gegen ihn mit einer Bewährungsstrafe davonkommen wird.

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, sei der 44-Jährige auf einen Deal eingegangen. Der Filmstar habe sich mit der Staatsanwaltschaft von Los Angeles darauf geeinigt, eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 445 Euro zu zahlen und an einem Programm für Alkoholabhängige teilzunehmen. Anstelle der Gefängnisstrafe werde Jonathan nur zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und bleibe somit weiterhin auf freiem Fuß.

Bereits in der Vergangenheit machte der Schauspieler immer wieder wegen seiner Suchtprobleme auf sich aufmerksam. 2018 leugnete der "Kick it like Beckham"-Star jedoch, abhängig von Alkohol zu sein. "Ich bin nicht alkoholkrank – ich leide unter den Folgen einer Allergie, wenn ich Alkohol trinke", behauptete er damals bei This Morning.

Anzeige

Getty Images Jonathan Rhys Meyers im Oktober 2016

Anzeige

Getty Images Jonathan Rhys Meyers, Mai 2016

Anzeige

Getty Images Jonathan Rhys Meyers, 2010 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de