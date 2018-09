Diese Bilder sind wie Balsam für die Seelen der besorgten Fans von Jonathan Rhys Meyers (41)! Vor etwa einem Monat sorgte der Schauspieler, der nach einer tragischen Fehlgeburt seiner Frau den Halt zu verlieren schien, erneut für beunruhigende Schlagzeilen: Nach einem Flugzeug-Ausraster wurde der gebürtige Ire vorübergehend festgenommen. Inzwischen scheint es dem Serienstar wieder besser zu gehen: In Venedig entzückten Jonathan und seine süße Familie jetzt mit goldigen Momenten vor den Kameras!

Zusammen mit seiner Gattin Mara Lane erschien der 41-Jährige am Donnerstag im Rahmen der Filmfestspiele zu einem Photocall für seinen neuen Film "The Aspern Papers". Das Paar hatte auch Söhnchen Wolf (1) im Gepäck: Jonathan trug seinen Sprössling auf dem Arm und reichte ihn zwischendurch nur an dessen Mama weiter, damit er für die Fotografen posieren konnte. Das einträchtige Trio wirkte glücklich und entspannt, auch einen Kuss zwischen Jonathan und Mara fingen die Kameras ein.

Noch Mitte Juli steckten der "Tudor"-Darsteller und seine Frau in einer völlig gegensätzlichen Situation. In einem Flugzeug soll Jonathan sie beschimpft haben, nachdem sie in Streit geraten waren. Das Paar hat eine traurige Vorgeschichte: Wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes hatten die beiden eine Fehlgeburt verkraften müssen, weswegen der Filmstar einen Alkoholrückfall erlitt. Kurz darauf postete Mara ein Familien-Pic aus Venedig, mit dem sie wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken wollte – wie es aussieht, bereitet ihnen die kanaldurchzogene Stadt in Italien jetzt wieder gute Laune.

Starpix / picturedesk.com Jonathan Rhys Meyers mit Ehefrau Mara Lane und Sohn Wolf in Venedig

M. Angeles Salvador/MEGA Jonathan Rhys Meyers mit Söhnchen Wolf und Ehefrau Mara Lane

M. Angeles Salvador/MEGA Jonathan Rhys Meyers bei den Filmfestspielen in Venedig

