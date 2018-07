Jonathan Rhys Meyers (40) bezog endlich Stellung zu seinem Ausraster. Am vergangenen Sonntag gerieten er und seine Frau Mara Lane während eines Fluges von Peru nach Los Angeles in einem heftigen Streit. Der Grund? Der eigentlich trockene Alkoholiker erlitt einen Rückfall: Er bestellte ein hochprozentiges Getränk. Die Situation eskalierte und nach der Landung wurde der Schauspieler von der Polizei festgenommen. Knapp eine Woche später meldet sich nun der Hollywoodstar und erklärt seine Sicht.

In der amerikanischen Talkshow Larry King Now schilderte er, wie es zu den Szenen in luftiger Höhe kam: Laut ihm war dieser Tag einfach unglaublich stressig, da er und seine Familie seit drei Uhr morgens auf Reisen waren und ihr kleiner Sohn zahnte. Endlich im Flugzeug angekommen, habe er einen Drink geordert, um herunterzukommen, Eine Entscheidung, die er nun zutiefst bereue. "Ich fühlte, dass es ein Fehler war und wurde sehr aufgebracht. Also nahm ich eine E-Zigarette, und das Personal erklärte mir, dass das nicht erlaubt sei, und ich legte sie weg", erzählte der "Tudors"-Star. Mit der Polizei in Los Angeles habe er gesprochen und sich für sein Verhalten entschuldigt.

Während des TV-Auftritts entschuldigte sich der 40-Jährige nun auch bei allen, die sich von ihm auf dem Flug gestört oder belästigt gefühlt hatten. "Ich habe meine Lektion gelernt. Sobald ich das Flugzeug verlassen hatte, suchte ich mir Hilfe und war sofort wieder zurück in der Spur", berichtete Jonathan weiter. Seine Gattin hatte sich bereits kurz nach dem Vorfall in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und die Betroffenen um Verzeihung gebeten.

Splash News Jonathan Rhys Meyers mit seiner Frau Mara und Söhnchen Wulf

FayesVision/WENN Jonathan Rhys Meyers bei den Angel Flight West's Annual Endeavor Awards

WENN Jonathan Rhys Meyers und Mara Lane

