Gibt es für die GZSZ-Fans schon bald einen Grund zur Freude? Vor zehn Jahren starb Susan Sideropoulos (41) in der beliebten Vorabendserie den Serientod. Doch für das Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst stand die Schauspielerin wieder gemeinsam mit Kollege Daniel Fehlow (47) vor der Kamera. Im Promiflash-Interview verriet Susan nun, ob sie Lust hätte, zu GZSZ zurückzukehren.

"Ich finde es immer schwierig, mir das vorzustellen, ohne dass diese Anfrage im Raum steht", teilte die zweifache Mutter gegenüber Promiflash mit. Auch wenn es dank ihrer neuen Rolle als Sarah Elsässer möglich wäre, wieder bei der Daily einzusteigen, sei ein GZSZ-Comeback bisher nicht im Gespräch gewesen. Abgeneigt wäre die 41-Jährige jedoch nicht. "Ich sage niemals nie", stellte Susan in dem Gespräch klar.

Dank des Spin-offs wieder in den GZSZ-Kosmos eintauchen zu können, sei für die Hamburgerin jedenfalls sehr schön gewesen. Auch das Zusammentreffen mit Co-Star Daniel sei ihr positiv in Erinnerung geblieben. "Wir haben uns zwar eine Weile nicht gesehen, [...] trotzdem fühlte es sich sehr vertraut an", verriet die Seriendarstellerin im Promiflash-Interview.

RTL / Rolf Baumgartner Verena Koch (Susan Sideropoulos) und Daniel Fehlow (Leon Moreno) bei GZSZ, 2011

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropoulos, Schauspielerin

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos

