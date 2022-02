Susan Sideropoulos (41) begibt sich auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Zehn Jahren lang war die Hamburgerin bei GZSZ als Verena Koch zu sehen, bevor sie in der 4802. Folge schließlich den Serien-Tod starb. Doch seit vergangenem September ist klar, dass die Darstellerin in einer Doppelrolle zu dem Ableger Leon – Glaub nicht alles, was du siehst zurückkehren wird. Im Interview mit Promiflash verriet Susan nun, wie es für sie war, erneut in den GZSZ-Kosmos einzutauchen.

"Das Besondere und das Schöne ist, dass es eben nicht wirklich GZSZ ist. Es ist zwar irgendwie Daniel Fehlow als Leon, aber eben in einem total anderen Setting, einem anderen Mikro-Kosmos und dadurch war das wirklich besonders und wirklich schön", begann Susan zu erzählen. Weil das Spin-off eben nur entfernt etwas mit der Vorabendsendung zu tun habe, sei die Produktion von ihrer damaligen Geschichte als Verena losgelöst, wodurch Raum für neue Ideen entstanden sei. "Und das finde ich super. Das war sehr schön", versicherte die 41-Jährige gegenüber Promiflash.

Auch wie das erste Zusammentreffen mit ihrem einstigen Kollegen Daniel Fehlow (46) war, thematisierte die Blondine im Interview. So habe es sich sofort sehr vertraut und einfach wunderschön angefühlt, obwohl die beiden nach ihrem damaligen Serien-Tod nicht in engem Kontakt geblieben seien. "Das Besondere war irgendwie die Vertrautheit von damals und trotzdem ist man zehn Jahre älter und trifft sich auf einer ganz neuen Ebene wieder. Mit ganz intensiveren und tiefgründigeren Gesprächen", versicherte die Zweifachmutter abschließend.

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set von "Leon – Glaube nicht alles, was du siehst"

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropolous und Daniel Fehlow beim Dreh von "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst"

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropoulos, Schauspielerin

