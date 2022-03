Machine Gun Kelly (31) hat sich augenscheinlich nach einer Veränderung gesehnt. Der in Houston geborene Rapper überrascht auf Events immer wieder mit außergewöhnlichen Outfits. So zeigte er sich bei den iHeartRadio Music Awards beispielsweise mit XXL-Nägeln auf dem roten Teppich. Bei den Billboard Music Awards färbte er sich dann die Zunge schwarz ein. Jetzt präsentierte sich der Rocker mit einem neuen Look. Machine Gun Kelly trägt jetzt pinke Haare.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Verlobte von Megan Fox (35) nun einige Fotos, die das Ergebnis seines kleinen Umstylings abbildeten. "I'm pink da ba dee da ba di", schrieb er in Anlehnung an den 90er-Hit "Blue (Da Ba Dee)" von Eiffel 65 zu den Schnappschüssen. Seinen neuen Look ergänzte der Musiker noch mit passendem Nagellack sowie einem weiß-rosa-gestreiften Pullover. Sogar seinen Schmuck hatte Colson Baker, wie der Texaner mit bürgerlichem Namen heißt, farblich auf die anderen Rosatöne abgestimmt.

In den Kommentaren unter dem Beitrag gingen die Meinungen der Abonnenten des "Bloody Valentine"-Interpreten dann auseinander, ob sie die Typveränderung nun gut oder schlecht finden sollten. Während einige Fans von dem pinken Umstyling begeistert waren, fanden andere Machine Gun Kellys neuen Look nicht mehr rockig genug. So schrieben einige User beispielsweise, dass sich der Rapper seit Beginn seiner Musik-Karriere zu sehr stark verändert hätte.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly im Februar 2022

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly im April 2021

Instagram / meganfox MGK und seine Verlobte Megan Fox

