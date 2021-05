Machine Gun Kelly (31) setzt auf scharfe Accessoires! Am Wochenende legten der Musiker und seine Freundin Megan Fox (35) einen heißen Auftritt hin: Gemeinsam posierten die Turteltauben bei den iHeartRadio Music Awards vor den Fotografen, inklusive wilder Kuschel- und Knutscheinheiten. Der Sänger hatte sich für diesen Anlass in ein weiß-silbernes Glitzer-Outfit geschmissen – und seine Finger zudem mit aufwendig verzierten XXL-Nägeln geschmückt!

Was für ein Eyecatcher! Auf den Bildern des Events präsentiert Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, vor der Kamera stolz seine Krallen: Gut fünf, sechs Zentimeter sind die Nägel lang, fast schon gefährlich spitz – und über und über mit unterschiedlich farbigen Strasssteinen verziert. Gekonnt setzt der 31-Jährige den Schmuck auf dem Körper seiner Freundin in Szene, unter anderem in voller Länge auf ihrem Po.

Seinen schrillen Look durfte MGK später am Abend auch noch auf der Bühne vorführen – denn dort nahm er einen der heiß begehrten Preise entgegen. Der "Bloody Valentine"-Interpret wurde in der Kategorie "Alternative-Rock-Album des Jahres" für seine Platte "Tickets to My Downfall" ausgezeichnet.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021 in Los Angeles

