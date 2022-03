Wer wird Millionär?-Kandidatin Tina Krahne plauderte über ihr Aufeinandertreffen mit Naomi Campbell (51). Am Montagabend spielte die Hamburgerin bei der beliebten Quizshow um den Jackpot. Wie Günther Jauch (65) herausfand, hatte die Kandidatin aber auch ein paar spannende Geschichten auf Lager: Tina traf während eines Urlaubs in Los Angeles auf Naomi Campbell – Gutes hatte sie jedoch nicht von der Begegnung zu berichten.

Bei einem Besuch in einem angesagten Restaurant am Melrose Place konnte die Hamburgerin nicht nur einen Blick auf Kevin Kline (74) und Queen Latifah (51) erhaschen, sondern fand zudem Naomis Handy. "Ich hab in diesem Moment gedacht, dass ich jetzt wahrscheinlich sehr viele Nummern hätte, wenn ich es behalten würde", gab Tina gegenüber dem Moderator zu. Dennoch entschied sie sich dafür, dem Topmodel sein Handy zurückzubringen. "Sie hat sich nur kurz umgedreht. Ich habe es dann ihrem Manager übergeben", erinnerte sich Tina.

Die 51-Jährige habe zudem keineswegs erfreut über das Auftauchen ihres verlorenen Mobiltelefons gewirkt. "Sie war jetzt nicht dankbar. Und er war auch nicht überglücklich", verriet die Quizshow-Kandidatin. Sowohl die Hamburgerin als auch Günther Jauch waren sich einig, dass die gebürtige Britin wohl eine Zicke sei.

RTL / Stefan Gregorowius Tina Krahne, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

Getty Images Naomi Campbell, Model

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Tina Krahne

