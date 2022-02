Die beliebte Quizshow Wer wird Millionär? ist bereits seit über 20 Jahren fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Regelmäßig stellen sich die verschiedensten Kandidaten den teils kniffligen Fragen und hoffen darauf, am Ende die Million zu ergattern. Dabei erlebte Moderator Günther Jauch (65) bereits einige amüsante Momente. Eine seiner Teilnehmerinnen kannte er sogar von früher! Doch wie läuft es eigentlich hinter den Kulissen ab? Darauf gibt es nun Antworten.

Bild gab einige Details zum Backstage-Geschehen der Show bekannt. Wenn es ein Anwärter durch den Bewerbungsprozess geschafft hat, erhält er für die Anreise und den Aufenthalt eine Pauschale von 150 Euro – das gilt auch für seine mögliche Begleitperson. Dabei ist es wichtig, mindestens fünf Stunden vor Showbeginn im Studio zu sein. Dort stehen unter anderem ein Outfit- und ein Technikcheck auf dem Programm. Damit die Kandidaten nicht mit einem leeren Magen in das TV-Abenteuer starten müssen, geht es anschließend in die Kantine.

Zu diesem Zeitpunkt begibt sich Herr Jauch dann in das Studio und führt seine Probe durch. Ein Kandidat verriet diesbezüglich: "Jauch huschte ganz schnell wortlos an uns vorbei. Das kann man natürlich verstehen, schließlich soll in der Sendung alles spontan sein." Nach dem Essen bliebe noch eine essenzielle Sache zu tun – alle Teilnehmer inklusive Begleiter müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Niemand darf wissen, wer gewinnt und wie hoch die Beträge sind.

Bevor es so weit ist, dass ein Kandidat auf dem berühmten Stuhl Platz nehmen kann, muss also noch einiges erledigt werden! Da kann es schnell passieren, dass einem aufgrund der ganzen Aufregung eine Antwort nicht auf Anhieb einfällt – wie kürzlich der Studentin Sarah Wieding im Falle der 300-Euro-Frage. Um ihr dann doch noch auf die Sprünge zu helfen, bot Herr Jauch ihr kurzerhand einen Schnaps an!

