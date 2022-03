Bushido (43) traut sich erneut. 2011 lernte der Rapper seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) kennen und lieben. Die beiden gingen nur ein Jahr später, am 23. Mai 2012, den Bund der Ehe ein und bekamen seitdem sieben Kinder. Dennoch gibt es beim Zusammenleben des Paares hin und wieder auch Probleme. Doch wie Bushido nun verriet, wolle er seine Anna-Maria ein zweites Mal ehelichen.

"Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, heiraten wir noch mal", teilte der 43-Jährige in einem Interview mit BTC-Echo mit. Die Hochzeit der beiden soll sogar schon in zwei Monaten stattfinden. "Ich muss mal anfangen etwas zu organisieren", gab der "Für immer jung"-Interpret zu. In den vergangenen Jahren sei die Bindung zwischen ihm und der Mutter seiner Kinder immer stärker geworden. "Durch ihr Verhalten, durch ihre Loyalität, durch ihre Liebe, durch ihre Unterstützung, ist sie einfach für mich die Liebe meines Lebens", schwärmte Bushido.

Sind neben der Erneuerung ihres Jaworts auch noch weitere Kinder geplant? "Oh, bitte nicht!", meinte Anna-Maria vergangenen Dezember in ihrer Instagram-Story, nachdem ein Fan ihm Rahmen eines Q&As bei ihr nachhakte. Die Großfamilie habe sich ihr Ehemann gewünscht.

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de