Die Bachelor-Girls glauben nicht an ein Happy End für Jana-Maria Herz (30) und Dominik Stuckmann (30). Über viele Wochen hinweg galt die Unternehmerin als heiße Favoritin auf den Sieg der RTL-Rosenshow. Schon beim ersten Date kam sie dem Hessen verdächtig nahe und schien sein Herz im Sturm zu erobern. Derzeit hat Jana aber weniger liebe Worte und Komplimente für Dominik übrig – sondern eher Vorwürfe und Kritik. Ihre Konkurrentinnen glauben deshalb: So wird das mit ihr und dem Bachelor nichts.

"Wo Jana-Maria ist, ist ein Aufmerksamkeitsdrama", beschwerte sich Emily von Strasser (23) in der aktuellen Folge bei ein paar anderen Mädels. Und tatsächlich bekamen die Zuschauer kurz darauf zu sehen, dass die 30-Jährige ein Einzelgespräch beim Gruppendate dafür nutzte, sich über Dominiks Küsse mit anderen Damen zu beschweren. "Egal, was er macht – da kommt jedes Mal ein Vorwurf. Das ist nicht schön – das ist toxisch", urteilte Emily deswegen. Nele Wüstenberg (28) ging sogar so weit, zu sagen, dass aus Dominik und Jana kein Paar werde. "Ich persönlich finde es richtig anstrengend. Ich würde als Mann eher denken, sie schießt sich damit selbst ins Aus", betonte sie.

Aber wie steht der IT-Spezialist momentan wirklich zu Jana? Ihre Vorwürfe scheinen ihn eher weniger zu stören. "Von ihr hole ich mir immer wieder ein paar Seitenhiebe ab. Aber ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil: Ist ja süß", zeigte er sich geschmeichelt.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Emily von Strasser beim Einzeldate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik, Jana-Maria, Lara und Chiara bei einem Bachelor-Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de