Jana-Maria Herz (30) erinnert viele Fans an eine ehemalige Bachelor-Kandidatin. In Folge drei von "Der Bachelor" hatte die Unternehmerin keinen Grund zur Freude: Ihre Konkurrentin Nele Wüstenberg (28) bekam den ersten Kuss von Dominik Stuckmann (30) – und das, obwohl sich die Brünette schon fast eine gemeinsame Zukunft mit dem Hessen ausgemalt hatte. Dass sich Jana nach nur einem Date schon an Dominiks Seite sieht, erinnert einige Zuschauer an die vergangene Staffel. Viele finden: Jana macht Michelle Gwozdz in Sachen Eifersucht Konkurrenz.

Auch Mimi hatte damals das erste Date mit Rosenverteiler Niko Griesert (31) und direkt danach gewisse Besitzansprüche geltend machen wollen. Am Ende hatte sich ihr Kampf auch kurzzeitig ausgezahlt – immerhin bekam die Kölnerin die letzte Rose. Dass Jana-Maria wie Mimi ziemlich schnell Schmetterlinge im Bauch hat und in der Villa keinen Hehl daraus macht, dass sie schon eine besondere Beziehung zu Dominik aufbauen konnte, finden viele Fans übertrieben. "'Ich habe Gefühle aufgebaut und jetzt küsst du einfach eine' – das ist nicht Mimi, die ist schlimmer", "Mimi 2.0" oder "Trägt Jana eine Maske unter der Mimi ist?", lauten nur drei von vielen Kommentaren auf Twitter.

Aber nicht nur Janas Person an sich weckt Erinnerungen – auch die gesamte Kuss-Thematik kommt dem ein oder anderen Spanisch vor. Der Grund: Obwohl Nele den ersten Kuss ergattern konnte, spielte sie bisher nicht wirklich eine Rolle beim Bachelor. "Der erste Kuss nicht mit Mimi (Jana), sondern mit einer blonden, die man erst einmal gesehen hat? Haben die doch einfach das Drehbuch aus der Staffel von 2021 noch mal benutzt?", schrieb jemand im Netz. Tatsächlich hatte sich bei Mimi, Denise Hersing (26) und Bachelor Niko im vergangenen Jahr ein ähnliches Szenario abgespielt.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

Anzeige

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de