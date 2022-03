In den vergangenen Wochen hatten bereits einige Stars beängstigende Begegnungen mit Stalkern. Ein Mann war zum Beispiel mit seinem Auto in das Haus von Taylor Swift (32) gerast. Ein weiterer fanatischer Bewunderer brach erst vor wenigen Tagen in Harry Styles (28) Anwesen ein. Nun erlebte auch Topmodel Cindy Crawford (56) ein ähnlich erschreckendes Ereignis. Ein Mann wurde auf ihrem Grundstück festgenommen und behauptete dabei offenbar immer wieder, ein Kind mit Cindy zu haben.

Wie TMZ berichtet, wurde am vergangenen Sonntag ein Mann auf Cindys Anwesen in Kalifornien von der Polizei festgenommen. Der Brite sei erst kurz zuvor in die USA geflogen. Er soll sich Zugang zu dem Anwesen verschafft und dann immer wieder gegen die Türen und Fenster des Wohnhauses geschlagen haben. Er habe verlangt, mit Cindy über ihr angebliches gemeinsames Kind zu sprechen. Sowohl die 56-Jährige als auch ihr Mann Rande Gerber (59) waren zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht zu Hause.

Stattdessen sollen Cindys Security-Mitarbeiter die Polizei gerufen haben, die den Stalker daraufhin in Gewahrsam nahm. Ob der Unbekannte schon früher versucht hat, mit Cindy oder ihrer Familie Kontakt aufzunehmen, ist nicht bekannt.

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford, 2019

Getty Images Cindy Crawford bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford und ihre Kinder Kaia und Presley Gerber bei den British Fashion Awards

