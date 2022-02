Es ist eine andauernde Belastung für ihn! Harry Styles (28) wird seit mehreren Jahren von einem penetranten Stalker belästigt. Nach einem Gerichtsurteil darf sich Pablo Tarazaga-Orero dem Megastar nicht auf weniger als 250 Meter nähern. Doch gegen diese Auflage verstößt der Spanier seitdem immer wieder. Diesmal nahm die Verfolgung besonders bedrohliche Züge an: Denn Pablo griff sogar eine Frau an, um in Harrys Haus zu gelangen!

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, sei Pablo zu Freitag vor einem Gericht im Londoner Stadtteil Westminster vorgeladen. Dort müsse er sich gegen schwerwiegende Vorwürfe verteidigen: Demnach soll der 28-Jährige eine Frau angegriffen haben, die in Harrys Haus arbeitete, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Bei seinem Einbruch soll zudem eine wertvolle Vase zu Bruch gegangen sein.

Der "Watermelon Sugar"-Interpret äußerte sich bislang noch nicht zu den neuerlichen Vorwürfen gegen seinen unliebsamen Fan. In früheren Verfahren hatte Harry jedoch immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihm die Stalking-Attacken zusetzen würden. Pablo hatte zeitweise vor seinem Haus kampiert und Nachrichten in seinen Briefkasten geworfen.

ActionPress Pablo Tarazaga-Orero im Oktober 2019

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

ActionPress Pablo Tarazaga-Orero in London

