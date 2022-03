Joey King (22) bekommt einen lustigen Verlobungsglückwunsch von Freundin Sabrina Carpenter. Am Dienstag gab die Schauspielerin im Netz bekannt, dass sie sich nach rund drei Jahren Beziehung mit ihrem Partner Steven Piet verlobt hat. Kennengelernt hatte sich das Paar 2019 bei den Dreharbeiten zum Film "The Act". Über die tollen Neuigkeiten freuten sich nicht nur Joeys Fans – auch ihre beste Freundin Sabrina reagierte positiv auf die Verlobung der "Kissing Booth"-Darstellerin erlaubte sich jedoch einen Scherz.

"Ich versuche noch, mich an unsere offene Beziehung zu gewöhnen, aber ich freue mich wirklich für euch beide", kommentierte die Sängerin den Instagram-Beitrag ihrer Freundin. Mit ihrem Kommentar spielte die 22-Jährige auf einen Scherz an, den die beiden in der Vergangenheit des öfteren machten: Im Laufe ihrer jahrelangen Freundschaft bezeichneten sich die beiden Netflix-Stars gegenseitig oftmals als "Ehefrau".

Neben Sabrina hinterließen auch zahlreiche weitere Stars Glückwünsche unter dem Posting der frisch verlobten Joey. "Ich liebe die Liebe, die ihr füreinander habt! [...] Ich liebe euch beide so sehr und ich bin total gespannt darauf, was die Zukunft bereit hält", schrieb ihre Schwester Hunter King (28).

Instagram / sabrinacarpenter Joey King und Sabrina Carpenter

Instagram / joeyking Joey King mit ihrer besten Freundin Sabrina Carpenter

Instagram / joeyking Hunter und Joey King

