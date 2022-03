Was für schöne Nachrichten von Schauspielerin Joey King (22): Der The Kissing Booth-Star hat Nägel mit Köpfen gemacht – und Ja zu seinem Freund Steven Piet gesagt! Bereits seit drei Jahren ist die Hollywood-Schönheit mit dem Filmregisseur liiert. Zuvor hatte sie noch ihren "Kissing Booth"-Kollegen und Euphoria-Star Jacob Elordi (24) gedatet. Rund um seinen dritten Jahrestag mit Joey stellte Steven ihr nun die Frage aller Fragen, wie sie in einem emotionalen Post verriet!

"Am 2. Februar 2022 hast du mich gefragt, ob ich dich heiraten möchte und hast mich damit zur glücklichsten Frau auf der Welt gemacht. Ich liebe dich mehr als eine Instagram-Caption dem jemals gerecht werden könnte. Für immer und ewig mit dir abzuhängen klingt nach einem wahr gewordenen Traum, also lass es uns tun", schrieb Joey unter einer Reihe von Instagram-Fotos mit ihrem Verlobten. Auch ihren außergewöhnlichen Verlobungsring mit dickem Edelstein hielt die Braut in spe auf einem der Schnappschüsse glücklich in die Kamera.

Im vergangenen Dezember hatte Joey schon einmal fast genauso überschwänglich von dem "The Act"-Regisseur in einem Interview geschwärmt: "Er ist so ein Schatz. Ich bin so glücklich, ihn in meinem Leben zu haben. Ich freue mich schon darauf, Weihnachten mit ihm zu verbringen", hatte die 22-Jährige damals über ihren zehn Jahre älteren Partner gegenüber Daily Mail verlauten lassen. Jetzt werden die beiden noch viele weitere Weihnachtsfeste miteinander verbringen – und vielleicht schon das nächste als Mann und Frau!

Instagram / joeyking Joey King mit ihrem Verlobungsring

Getty Images Joey King und Steven Piet

Instagram / joeyking Regisseur Steven Piet

