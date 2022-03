Katie Price (43) spricht über ein Ereignis, das ihr fast das Leben gekostet hätte. Das ehemalige Boxenluder versetzte seine Fans im vergangenen Jahr in Angst und Schrecken: Die Beauty hatte einen schlimmen Autounfall verursacht – mit Alkohol und Drogen im Blut. Dafür musste sie sich vor Gericht verantworten. Nun spricht Katie darüber, was sie dazu bewogen hat, in dem Zustand ins Auto zu steigen.

Harvey (19), der älteste Sohn der Influencerin, lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom. Der Gendefekt führt unter anderem zu Entwicklungsstörungen und massivem Übergewicht, außerdem ist der Teenager fast blind. Daher lebt er nicht mehr bei Katie, sondern in einem College, in dem er betreut wird. In der BBC-Doku "Katie Price: What Harvey Did Next" verriet die 43-Jährige nun: Der Umstand, dass Harvey nicht mehr bei ihr lebt, habe in ihr eine extreme Angst und ein Leeregefühl ausgelöst. Damit habe sie nur schwer umgehen können.

Ihre Angstzustände hätten auch ihren Teil zu dem Autounfall beigetragen. "Es gibt niemanden, der verantwortlich dafür ist, dass ich in das Auto gestiegen bin, außer mir. Aber wenn die Leute verstehen könnten, was in dieser Nacht in meinem Kopf vorging...", versuchte Katie, sich zu erklären. Sie wolle jetzt lernen, mit solchen Situationen umzugehen, weil sie nicht wieder in einen Selbstzerstörungsmodus kommen wolle.

Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

Harvey und Katie Price bei den National Diversity Awards in Liverpool

Katie und Harvey Price bei den National Television Awards in London, September 2021

