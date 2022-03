Jetzt ist auch Nesthäkchen Loredana volljährig! In der Familie Wollny steht eigentlich immer ein Geburtstag an: Mit elf Kindern, deren jeweiligen Partnern und einer stetig wachsenden Schar an Enkeln muss sich Silvia Wollny (57) an viele Ehrentage erinnern. Trotzdem bemüht sich das Großfamilien-Oberhaupt sehr, jedem seiner Liebsten zu deren besonderem Tag nette Worte zu widmen. Auch zu Loredanas 18. Geburtstag teilte Silvia jetzt süße Zeilen.

Auf Instagram postete sie ein Foto ihrer jüngsten Tochter und verfasste darunter einen liebevollen Text. "Wir beide haben uns durchgekämpft und heute wirst du einfach schon 18 Jahre alt, wo ist die Zeit nur hin", schwelgte Silvia in Erinnerungen. Sie sei stolz auf ihre Tochter und wünsche ihr nur das Beste. "Du wirst immer meine Kleine bleiben", machte die TV-Bekanntheit deutlich. Auch auf eine Party kann sich Loredana wohl freuen: "Heute wird ordentlich gefeiert!"

Das Geburtstagskind wird ohnehin aus einem besonderen Grund sehr glücklich über diesen Tag sein: Loredana kann jetzt endlich allein Auto fahren. Zuletzt hatte sie sich darüber beschwert, dass ihre Begleitpersonen für das Fahren mit 17 Jahren, Harald Elsenbast (61) und Schwager Florian Köster (33), keine Zeit für sie hätten. "Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich mit 17 noch mal hinter dem Steuer sitze", hatte sie wütend verkündet.

Instagram / loredanawollny2542 Silvia und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny in einem Auto

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im August 2021

