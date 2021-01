Die Wollnys haben ein Geburtstagskind in ihrem Kreise! Aktuell ist die beliebte TV-Großfamilie um Familienoberhaupt Silvia Wollny (55) in äußerst freudiger Erwartung. Nach mehreren Jahren hat sich der Wunsch von Tochter Sarafina (26) und ihrem Mann Peter (28) endlich erfüllt: Die beiden bekommen Nachwuchs – sogar Zwillinge. Vor der Geburt der Babys hat die Rasselbande aber noch einen ganz anderen Grund zu feiern: Sarafina hat Geburtstag – und wird mit süßen Worten ihrer Mama überrascht!

Via Facebook widmete Silvia vor wenigen Stunden ihrem schwangeren Nachwuchs nun besonders rührende Zeilen: "Hallo Sarafina, meine Maus, es ist kaum zu glauben, vor 26 Jahre bist du geboren worden, wo ist die Zeit geblieben?" Dabei fühlte sich der Moment für die Blondine offenbar an, als wäre es erst gestern gewesen. "Ich weiß noch, wie ich dich als Baby in meinen Armen hielt, und jetzt wirst du bald selbst Mama", blickte die 55-Jährige auf Sarafinas Kindheit zurück.

Damit sich Bald-Mama Sarafina an ihrem Ehrentag voll und ganz entspannen kann, scheint auch ihr Gatte Peter alles Mögliche in die Wege geleitet zu haben. In seiner Instagram-Story verriet der Landschaftsgärtner, dass er für seine Liebste einen Kuchen organisiert habe – zwar nicht selbst gebacken, aber dafür mit umso mehr Liebe serviert.

