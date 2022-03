In dieser Woche ist es so weit! Mit "The Batman" kommt ein weiterer Film um den dunklen Ritter in die Kinos. Diesmal schlüpft Robert Pattinson (35) in das Superhelden-Cape – und hatte mit seiner Rolle ganz schön zu kämpfen. "Ich meine, ich war danach wirklich, wirklich, wirklich fertig. Ich habe mir gerade ein Foto von mir von damals angesehen. Und ich sah grün aus", verriet der Schauspieler nach den Dreharbeiten dem Magazin GQ. An seiner Seite wird Zoe Kravitz (33) als Catwoman zu sehen sein und das Epos aus dem DC-Universum um ihre Interpretation der Figur erweitern.

