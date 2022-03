Cheyenne Ochsenknecht (21) wurde bei Let's Dance von ihren Gefühlen übermannt! Die Influencerin stellt aktuell ihr tänzerisches Können in der beliebten Show unter Beweis. Für ihre Performance in der Auftaktfolge musste die Blondine zunächst noch eine Menge Kritik einstecken. In der zweiten Sendung konnte das Model dafür aber ordentlich abliefern und bekam satte 20 Punkte. Das rührte Cheyenne sogar zu Tränen – mit Promiflash sprach sie nun über den emotionalen Moment!

Cheyenne weiß im Promiflash-Interview auch nicht wirklich, warum sie so heftig reagiert hat – eigentlich sei sie nicht so der emotionale Typ. Jedoch habe sie in der vergangenen Woche ziemlich viele negativen Nachrichten kassiert: "Ich kann nichts, ich habe schlecht getanzt. [...] Das hat mich schon sehr getroffen." Die 21-Jährige habe aber nicht aufgegeben, sondern hart gearbeitet, um allen zu beweisen, was sie kann – mit Erfolg. "Als ich dann aber so positive Kritiken bekommen habe, ist so viel Anspannung abgefallen. Ich konnte es gar nicht fassen, habe mich einfach so doll gefreut", erinnert sie sich.

Der Hate nach der ersten Sendung hatte Cheyenne schwer zu schaffen gemacht – sogar so sehr, dass sie danach mit einer Psychologin sprechen musste. "Die hat mir auch Tipps gegeben, so was wegzustecken", erzählte die Beauty vor rund einer Woche in einem Exclusiv-Spezial-Interview.

