Flirtrausch: Matt Smith genießt Date mit nächster Blondine!

Gönnt er sich etwa einen Hot-Boy-Summer? Matt Smith (40) und Lily James (34) gingen über sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Berichten zufolge sollen sich der "Morbius"-Darsteller und die britische Schauspielerin im Oktober 2020 getrennt haben – nachdem der Versuch gescheitert war, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen. Seither scheint der Filmstar sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Jetzt wurde Matt wieder beim Flirten erwischt!

Laut neuen Paparazzifotos, die The Sun vorliegen, hat der "House of the Dragon"-Schauspieler bereits die nächste Blondine ins Visier genommen. Auf den Pics ist zu sehen, wie Matt ein romantisches Date mit einer schönen Lady genießt, während die beiden im Freien dinieren – vierbeiniger Begleitung inklusive. Bei der Beauty soll es sich um die Schauspielerin Lili Gattyan handeln. Eine Quelle erklärte gegenüber dem Newsportal: "Sie schienen sich nahe zu stehen, lachten und scherzten. Er hatte seinen Hund dabei und die Leute kamen zum Plaudern vorbei."

Dabei wurde er erst vor wenigen Wochen noch beim Turteln mit seiner Schauspielkollegin Emma Laird (24) erwischt. Wie People berichtete, sah man die beiden ziemlich vertraut vor einem Pub in London. Die "A Haunting in Venice"-Protagonisten wirkten auf den Aufnahmen total happy aus und warfen sich immer wieder tiefe Blicke zu. Auf einem der Fotos, schienen sich die zwei sogar zu küssen.

