Was geht bei Matt Smith und 16 Jahre jüngerer Emma Laird?

Diese zwei heizen die Gerüchteküche ordentlich an! Matt Smith (40) und Emma Laird (24) spielen in dem kommenden Horrorthriller "A Haunting in Venice" die Hauptrollen. An der Seite von Star-Regisseur Kenneth Branagh (62) in seiner Rolle als belgischer Detektiv Hercule Poirot untersucht das Schauspiel-Duo einen Mordfall in Venedig. Der Film soll im September auf großer Leinwand erscheinen. Dabei kommen nicht nur Spekulationen zur Handlung auf: Was läuft da zwischen Matt und Emma?

Neue Paparazzischnappschüsse in einem Bericht von People zeigen den "House of the Dragon"-Schauspieler und die "Mayor of Kingstown"-Darstellerin jetzt ziemlich vertraut vor einem Pub in London. Die zwei gebürtigen Briten sehen auf den Aufnahmen total happy aus – Matt und Emma strahlen bis über beide Ohren, während sie sich immer wieder tiefe Blicke zu werfen. Auf weiteren Fotos, die Daily Mail vorliegen, scheinen sich die beiden auch zu küssen.

Vor den Liebesgerüchten mit seinem Co-Star war Matt in einer langjährigen Beziehung mit der Schauspielerin Lily James (34). 2014 machten sie ihre Liebe zueinander öffentlich. Berichten zufolge soll sich das Pärchen fünf Jahre später getrennt haben. Allerdings tauchten nach der angeblichen Trennung Bilder auf, auf denen die beiden im Januar 2020 durch London spazierten.

