Bei Germany's next Topmodel wird es für Heidi Klums (48) Kandidatinnen so langsam, aber sicher ernst! In dieser Woche müssen sich die Nachwuchsmodels erstmals in der Modebranche beweisen, denn es stehen so einige Castings für große Jobs auf dem Plan. Der erste Auftrag hatte es direkt in sich: Das griechische Luxuslabel Themis Z suchte ein Model für seine Kampagne der Sommerkollektion. Aber welche GNTM-Kandidatin konnte sich den allerersten Job der 17. Staffel sichern?

"Jedes Model hat seine eigenen Besonderheiten, aber ich habe meine Entscheidung getroffen", erklärte die Designerin Themis Zouganeli in der aktuellen GNTM-Folge und verkündete daraufhin ihre Wahl: "Das Model, für das ich mich entschieden habe und das am besten zu unserer Marke passt, ist Sophie." Vor allem Sophies "wunderschönes und sehr süßes Lächeln" und "die Energie, die von ihr ausgeht", hätten die Kundin letztendlich überzeugt.

Natürlich war der Jubel bei Sophie nach der Bekanntgabe riesengroß! "Ich freue mich so sehr, dass ich den allerersten Job bei 'Germany's next Topmodel' habe. Ey, ich habe es so gewollt", strahlte sie bis über beide Ohren. Bereits vor der Verkündung hatte die Studentin vermutet, dass dieser erste Job der Chefjurorin Heidi besonders lange im Kopf bleibe.

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / sophiieclara Die GNTM-Kandidatin Sophie im Dezember 2021

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood

