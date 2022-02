Heidi Klum (48) bekommt bei ihrer Entscheidung Unterstützung von einem echten Experten! Seit gut einer Woche ist die Blondine wieder auf der Suche nach Germany's next Topmodel. Mit zu den Anwärterinnen auf den Titel gehört auch Viola. Mit ihrem außergewöhnlichen Look spaltete die Studentin bereits die Meinungen der Zuschauer – einige konnten nicht verstehen, warum die 21-Jährige von Heidi ausgewählt wurde. Doch Designer Kilian Kerner sieht das anders: Seiner Meinung nach ist Viola das geborene Model!

In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner teilte der Modeschöpfer offen seine Meinung zu dem Nachwuchsmodel: "Also Viola hat für mich das schönste Gesicht. Können viele vielleicht nicht nachvollziehen, für mich ist dieses Gesicht, was die Frau hat, ein Wahnsinn!" Der Designer erklärte weiter, man brauche heutzutage Vielfalt. Die bringe Viola mit: "Das gehört in die Modewelt. Die Modewelt hat so viel Vielfalt. Die einen brauchen die Beautys, die einen brauchen die Nerdies!"

Und auch Viola scheint sich über die Chance, ein Model zu werden, zu freuen. Besonders lange hegt die Bremerin diesen Wunsch jedoch noch nicht: Wie sie in der Show schon verriet, sei die Idee eher spontan gekommen – ebenso kurzfristig habe sie sich dann bei GNTM angemeldet.

Anzeige

Getty Images Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week, 2019

Anzeige

Getty Images Designer Kilian Kerner bei der Fashion Week Berlin 2019

Anzeige

TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Heidi Klum bei den Dreharbeiten von "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de