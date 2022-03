Nathalie Bleicher-Woth (25) hält die Spannung selbst kaum aus! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat ihren Followern eine große Ankündigung versprochen. Am Sonntag will die TV-Bekanntheit das Geheimnis, das angeblich ihr Leben verändert hat, lüften. Doch nicht nur ihre Fans sind aufgeregt. Bis die Neuigkeit raus ist, kommt auch Nathalie kaum zur Ruhe: Die Aufregung raubt ihr wohl sogar den Schlaf!

In ihrer Instagram-Story sprach die 25-Jährige ganz nervös im Hinblick auf ihre Enthüllung zu ihrer Community. "Leute, ich bin so aufgeregt! Ich weiß nicht, wie ihr reagieren werdet. Ich kann manchmal nicht schlafen deswegen, das ist so krass", erzählte Nathalie. Manche ihrer Fans sind sogar schon mit ersten Vermutungen auf sie zugekommen – und zwei Dinge bekommt die Influencerin immer wieder zu hören: "Voll viele schreiben einfach OnlyFans. Und was auch voll viele schreiben ist, dass ich frisch verliebt aussehe!"

In der vergangenen Woche hatten ihre Follower aber auch noch einen ganz anderen Verdacht: Einige gehen fest davon aus, dass sie bald Mama wird. Manchen Usern zufolge strahlt Nathalie förmlich und sieht auffallend frisch aus. Deshalb spekulierte ihre Community bereits, ob die Berlinerin womöglich den berüchtigten Schwangerschaftsglow hat.

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

Anzeige

Instagram / nathalie_bw TV-Star Nathalie Bleicher-Woth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de