Hailey Bieber (25) ist sportlich und dabei schick zugleich! Das US-amerikanische Supermodel stand in seiner Laufbahn schon für zahlreiche große Kampagnen für Marken wie Moschino oder Tommy Hilfiger vor der Kamera. Auch auf dem Laufsteg setzt die Beauty ihren Körper gekonnt in Szene. Für diesen tut sie so einiges – regelmäßig wird sie von Paparazzi nach Besuchen in der Muckibude gesichtet. Dabei zeigt Hailey sich stets superstylish – auch in Gym-Klamotten!

Fotografen erwischten die Ehefrau von Justin Bieber (28) nun beim Verlassen eines Pilates-Studios. Hailey schwitzte zuvor wohl bei einer längeren Sport-Session – dabei sah sie in ihrem Outfit aber total cool aus! Das Model trug grüne Neon-Shorts und kombinierte dazu einen Sport-BH in einem dunkleren Grünton. Ihre stylishe Garderobe rundete sie mit einer weißen Oversized-Bluse und weißen Sneakers ab. Auf den Schnappschüssen stechen neben ihrem Outfit auch ihre definierten Bauchmuskeln ins Auge.

Für ihren fitten Body tut Hailey so einiges. Neben Pilates und Yoga setzt die Laufsteg-Schönheit auch noch auf einige andere Work-outs. Gegenüber Women's Health hatte Hailey im Januar verraten: "Ich mag Boxen als Ausdauertraining sehr. Ich mache ein paar Mal pro Woche Krafttraining und Ausdauertraining im Fitnessstudio."

TheCelebrityfinder/MEGA Das Model Hailey Bieber im März 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2021

ENT / SplashNews.com Hailey Bieber im Januar 2022

