Da sind aber mal zwei sportlich unterwegs! Hailey Bieber (25) ist dafür bekannt, ein gutes Händchen für stylishe Looks zu haben. Das Model präsentiert sich gerne elegant, ist aber auch für eine lässigere Garderobe zu haben. Und auch ihre beste Freundin Kendall Jenner (26) ist eine echte Stilikone! Nun zeigten sich die beiden Schönheiten in einem sexy Sportdress. Doch wem steht der sportliche Look besser: Hailey oder Kendall?

Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen wurden Hailey und Kendall in sportlichen Outfits abgelichtet. Beide kombinieren ihr Leggings-Fitting mit einer markanten Sonnenbrille und einer legeren Sweatjacke. Es sieht fast so aus, als hätten sich die Damen hier abgesprochen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, schließlich nahmen die beiden Freundinnen gemeinsam an einem Pilates-Kurs teil. Eines wird anhand der Fotos jedenfalls mehr als deutlich: Unter den athletischen Looks kommt bei beiden ein durchtrainierter Body zum Vorschein! Die Pilates-Stunden scheinen sich zu lohnen.

Hailey und Kendall haben hiermit bewiesen, dass sie sogar beim Sport auf ein stilvolles Erscheinungsbild achten. Ob sich die beiden Busenfreundinnen nach ihrer sportlichen Session auch wieder ein paar süße Snacks gegönnt haben? So taten sie es zumindest in der Vergangenheit schon einmal – ganz nach dem Motto: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber in Los Angeles 2022

Anzeige

ActionPress Kendall Jenner, Model

Anzeige

Rachpoot / MEGA Hailey Bieber und Kendall Jenner im Oktober 2020

Anzeige

Wer gefällt euch in seinem sportlichen Outfit besser? Hailey Bieber, ganz klar! Kendall Jenner natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de