Sophie Turner (26) befindet sich wirklich in freudiger Erwartung! Mitte Februar tauchten die ersten Paparazzibilder der Britin auf, auf denen sie mit einem runden Bäuchlein zu sehen ist. Erwarten die Beauty und Joe Jonas (32) gar erneut gemeinsamen Nachwuchs? Offiziell bekannt gegeben haben die Schauspielerin und der Musiker die erfreulichen Neuigkeiten bisher noch nicht. Jetzt bestätigten einige Bekannte des Paares allerdings, dass Sophie tatsächlich wieder schwanger ist.

Wie InTouch nun berichtete, erwartet die Game of Thrones-Darstellerin aktuell ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann – das verrieten nun mehrere Insider gegenüber dem Magazin. Doch obwohl die rothaarige Schönheit sehr stolz auf ihren Babybauch sein soll, will sie die Schwangerschaft noch so lange geheim halten, bis sie sich dazu bereit fühlt, die Nachricht mit der ganzen Welt zu teilen. Inzwischen habe die 26-Jährige auch die Halbzeit überschritten. Die werdenden Eltern "sind überglücklich und können es kaum erwarten, dass Willa ein Geschwisterchen bekommt". Auch einen Namen sollen Sophie und Joe für ihren Sprössling schon haben.

Bereits wenige Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter Willa vor zwei Jahren hatte sich das Paar bereits mit der Erweiterung seiner Familie beschäftigt. "Durch das Baby sind sie sich sehr nahe gekommen und wollen eine große Familie gründen", erzählte eine Quelle damals gegenüber Us Weekly.

Anzeige

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

Anzeige

MEGA Sophie Turner im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de