Ist Sophie Turner (25) jetzt bereit, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen? Erst vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin von Paparazzi fotografiert, als sie bei einem Bummel mit ihrem Mann Joe Jonas (32) und Töchterchen Willa ihren nackten Bauch zeigte. Für viele Fans ganz überraschend: Sophies Körpermitte wirkte auf den Bildern ziemlich rund – weshalb viele bereits erneut Nachwuchsnews witterten. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht – und die scheinen alles klarzumachen: Die Seriendarstellerin hat einen kleinen Babybauch.

In einem engen grünen Kleid zeichnete sich die Wölbung besonders gut ab. Während eines Spaziergangs mit ihrem Ehemann schien die Game of Thrones-Darstellerin das mutmaßliche Babybäuchlein schon ziemlich bewusst in Szene zu setzen. In leichter Rückenlage schlenderte Sophie Arm in Arm mit Joe umher und streckte ihr Bäuchlein leicht nach vorne. Vor allem auf Fotos, die die Beauty von der Seite zeigen, ist die runde Kugel kaum noch zu übersehen. Zu der angeblichen Schwangerschaft geäußert haben sich bisher aber weder Sophie noch das Jonas Brothers-Mitglied.

Auf Aufnahmen, die nur wenige Tage vor den vermuteten Babybauchfotos entstanden sind, fehlt von einem gewölbten Bäuchlein hingegen jegliche Spur. Beim Familien-Shopping mit Joe und Willa versteckte die 25-Jährige ihren Bauch unter einem XXL-Schlabberpulli.

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im Februar 2022

P & P/ MEGA Schauspielerin Sophie Turner

Backgrid / ActionPress Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter Willa

